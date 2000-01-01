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Назначение и.о генпрокурора - вопиющий конфликт интересов 17.12 13:14   MIGnews.com

Назначение и.о генпрокурора - вопиющий конфликт интересов

Движение За Качественное Правительство выступило с заявлением в связи с назначением и.о. генерального прокурора министром юстиции Амиром Оханой.

По версии Движения, за назначением на пост адвоката Орли Бен-Ари Гинзбург “скрывается серьезный конфликт интересов”.

В заявлении говорится: "Временный министр Охана, назначенный на свой пост обвиненным в уголовных преступлениях премьер-министром, продолжает защищать своего покровителя, вопреки позиции юридического советника правительства. Речь идет о серьезном конфликте интересов, с единственной целью - причинить ущерб судебной системе".


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