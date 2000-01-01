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Регев: риторика Саара напоминает риторику левых | Фото:17.12 13:15   MIGnews.com

Регев: риторика Саара напоминает риторику левых

Министр культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд") во вторник утром, 17 декабря, осудила решение депутата партии Гидеона Саара участвовать в праймериз для руководства. Регев сказала: "Когда я слышу, как говорит Гидеон Саар, это напоминает мне о том, как говорят левые. Саар пытается разделить Ликуда."

"Мы не отказываемся от "Ликуда". Мы знаем опросы. Гидеон Саар разбивает "Ликуда", и нет никаких сомнений в том, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаниягу предоставляет гораздо больше мест в Кнессете. Мы знаем что мы можем добиться 61 места в Кнессете без Либермана. Происходит то, что есть те, кто покидают "Ликуд", потому что они не хотят Саара, они переходят в "НДИ" или другие правые партии. Многие голоса были потеряны из-за "Отцмы ле-Исраэль", и многие правые не пошли голосовать. У нас есть пять мест в Кнессете людей, которым просто нужно выйти и проголосовать."

"Когда я слышу, как Саар говорит, это напоминает мне, как говорят левые", - повторила она. "Саар говорит:
"Мы сделаем то и это". Он был в "Ликуде", он был министром. Где он был со всеми этими предложениями?"

Регев также сказала, что Нетаниягу стоял на защите системы правосудия. "Нетаниягу сделал все, чтобы сохранить независимость системы правосудия, и мы все видим, что происходит в системе правосудия, прокуратуре и полиции. Большая часть израильской общественности обеспокоена тем, что мы видели в последние месяцы."

Что касается самих праймериз, Регев высказалась о лояльности депутатов: "Ликуд не любит покидать своего лидера, и нам не нравится, когда нас разделяют. Я верю, что 26 декабря мы нанесем смертельный удар и покажем всем публично, что "Ликуд" сплочен."


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