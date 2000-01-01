17.12 12:28 MIGnews.com

Саар выступил за видеокамеры на праймериз для руководства

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Член партии "Ликуд" Гидеон Саар и главный соперник премьер-министра Биньямина Нетаниягу на праймериз для рукводства партии заявил, что на голосовании должны стоять камеры видеонаблюдения. Депутат добавил, что партия сама выступала за аналогичный шаг на парламентских выборах в сентябре.Помимо этого, Саар также поддерживает использование мобильных телефонов для записи процессов голосования и подсчета голосов.В своем обращении он написал, что разрешение на видео будет "воплощать в жизнь чрезвычайно важную ценность чистоты выборов и обеспечивать честные, чистые и демократические выборы при защите права избирателей на неприкосновенность частной жизни".Он также упомянул собственные слова Нетаниягу, когда тот призывал к таким же средствам на выборах в 22-й Кнессет.Напомним, что в понедельник утром Kan News сообщили, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") решил косвенно поддержать Нетаниягу. Центральные активисты, которых считают верными сторонниками Эдельштейна, недавно начали действовать, чтобы продвигать кандидатуру премьер-министра.Нетаниягу, однако, потребовал от Эдельштейна более широкой публичной демонстрации поддержки.