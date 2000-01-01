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`Охана ткнул пальцев в глаз судебной системе` 17.12 12:26   MIGnews.com

"Охана ткнул пальцем в глаз судебной системе"

Репортер 13-го канала Авиад Гликман в самых резких выражениях прокомментировал назначение на пост и.о. генерального прокурора Израиля адвоката Орли Бен-Ари Гинзбург министром юстиции Амиром Оханой.

Гликман сообщил, что считает назначение Бен-Ари-Гинзбург “притянутым за уши”. Выступая в эфире шоу Бена Каспита и Инона Магаля на радио 103FM Гликман с издевкой сообщил, что на высокий пост назначена “всего лишь” заместитель прокурора центрального округа. Гликман сказал: "Это сделано только ради того, чтобы устроить новую ссору, Охана говорит: какой кайф, я здесь, и  еще раз ткну пальцем в глаз всей судебной системе”.

С точки зрения Гликмана главная проблема с Бен-Ари -Гликман в том, что она “уважаемый прокурор, но она не была окружным прокурором, у нее не было достаточного опыта, и, очевидно, она не просто так дважды не была назначена окружным прокурором”. Гликман, конечно не стал упоминать того факта, что у ушедшго генерального прокурора Шая Ницана также не была опыта работы окружным прокурором.

Гликман, однако, признал, что Охана действовал в рамках своих полномочий, но теперь он столкнется с тем, что “любой, кто подаст петицию в БАГАЦ против этого назначения, будет опираться на мнение юридического советника правительства Мандельблитта”. На вопрос “Почему?” Гликман ответил: "Потому, что это назначение - не резонно. Мало ли кого он захочет назначить - может быть, Инона Магаля?”

На издевательский вопрос “Кто подаст петицию в БАГАЦ?” последовал не менее издевательский ответ: “Я думаю, найдутся те, кто подаст в БАГАЦ. Мандельблитт не смолчит, у этого будут последствия, этого не допустят в судебном порядке”.


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