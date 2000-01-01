17.12 11:46 MIGnews.com

Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни

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Генерал Первез Мушарраф, бывший военный лидер Пакистана, был приговорен к смертной казни на специальном судебном заседании в Исламабаде. Суд из трех человек приговорил его к уголовной ответственности за государственную измену, которая находится на рассмотрении с 2013 года.Генерал Мушарраф захватил власть в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост президента страны с 2001 по 2008 год. В настоящее время он находится в Дубае после того, как ему было разрешено покинуть страну для лечения в 2016 году.Обвинение связано с приостановлением действия конституции генералом Мушаррафом в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение в целях продления срока его полномочий. В начале этого месяца он выпустил видеообращение с больничной койки, назвав дело против него "необоснованным".Генерал Мушарраф - первый военный правитель, который когда-либо предстал перед судом в Пакистане за нарушение конституции.Приговор был объявлен во вторник большинством в 2:1 голоса. Многие из пакистанских военнослужащих либо правили страной непосредственно после переворотов, как это делал генерал Мушарраф, либо имели значительное влияние на выработку политики в периоды гражданского правления.