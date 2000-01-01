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Вопреки Мандельблитту: Охана назначил и.о. генпрокурора 17.12 11:20   MIGnews.com

Вопреки Мандельблитту: Охана назначил и.о. генпрокурора

Министр юстиции Амир Охана назначил исполняющую обязанности генерального прокурора прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг.

Охана заявил: “У меня нет никаких сомнений в том, что Орли сохранит все, что достойно сохранения, и внесет вклад в усиление доверия публики в эту важную систему”.

Бен-Ари Гинзберг является заместителем прокурора тель-авивского округа и подходит под все критерии, устанавливаемые законом в отношении исполняющего обязанности генерального прокурора.

12-й канал израильского ТВ немедленно сообщил, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт выступит против назначения. Ранее Мандельблитт однозначно заявил, что “поддержит только кандидатуру заместителя генерального прокурора Шломо Лемберга”.


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