17.12 11:20 MIGnews.com

Вопреки Мандельблитту: Охана назначил и.о. генпрокурора

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр юстиции Амир Охана назначил исполняющую обязанности генерального прокурора прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг.Охана заявил: “У меня нет никаких сомнений в том, что Орли сохранит все, что достойно сохранения, и внесет вклад в усиление доверия публики в эту важную систему”.Бен-Ари Гинзберг является заместителем прокурора тель-авивского округа и подходит под все критерии, устанавливаемые законом в отношении исполняющего обязанности генерального прокурора.12-й канал израильского ТВ немедленно сообщил, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт выступит против назначения. Ранее Мандельблитт однозначно заявил, что “поддержит только кандидатуру заместителя генерального прокурора Шломо Лемберга”.