Вопреки Мандельблитту: Охана назначил и.о. генпрокурора
Министр юстиции Амир Охана назначил исполняющую обязанности генерального прокурора прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг.
Охана заявил: “У меня нет никаких сомнений в том, что Орли сохранит все, что достойно сохранения, и внесет вклад в усиление доверия публики в эту важную систему”.
Бен-Ари Гинзберг является заместителем прокурора тель-авивского округа и подходит под все критерии, устанавливаемые законом в отношении исполняющего обязанности генерального прокурора.
12-й канал израильского ТВ немедленно сообщил, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт выступит против назначения. Ранее Мандельблитт однозначно заявил, что “поддержит только кандидатуру заместителя генерального прокурора Шломо Лемберга”.