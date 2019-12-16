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Глава МВД Эстонии извинился перед финским премьером 17.12 22:27   MIGnews.com

Глава МВД Эстонии извинился перед финским премьером

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме, который публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санну Марин, извинился за свои слова, хотя ранее заявлял, что не будет этого делать.

"Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое вы (журналисты) истолковали как унижающее ее, я в действительности истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики", - сказал Хельме журналистам по окончании переговоров с премьер-министром Юри Ратасом.

"Во-вторых, если кто-то это неправильно понял, то, действительно, я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неправильно понятые высказывания распространились и в Финляндии", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Юри Ратас не делал ему предложения подать в отставку с поста министра, пишет Bloomberg.

Ратас подтвердил журналистам, что правительственная коалиция Центристской партии, Isamaa и EKRE продолжит работу в нынешнем составе.


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