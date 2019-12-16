Глава МВД Эстонии извинился перед финским премьером

"Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое вы (журналисты) истолковали как унижающее ее, я в действительности истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики", - сказал Хельме журналистам по окончании переговоров с премьер-министром Юри Ратасом.
"Во-вторых, если кто-то это неправильно понял, то, действительно, я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неправильно понятые высказывания распространились и в Финляндии", - сказал он.
По его словам, премьер-министр Юри Ратас не делал ему предложения подать в отставку с поста министра, пишет Bloomberg.
Ратас подтвердил журналистам, что правительственная коалиция Центристской партии, Isamaa и EKRE продолжит работу в нынешнем составе.