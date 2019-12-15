17.12 11:02 MIGnews.com

Либерман: репатрианты не простят Дери его расизма

אם תחפשו את הסרטון הזה בטוויטר או בפייסבוק של אביגדור ליברמן, לא תמצאו אותו.

הוא לא מתלכלך ומלכלך את הפיד שלו,

שם הוא מנסה להצטייר מאוזן וממלכתי יותר.

סרטון כזה הוא שולח נטול תרגום לדוברי רוסית.

הוא בונה על זה שזה לא יגיע לידיים חרדיות, וגם אם כן, הם פשוט לא יבינו מה אומרים שם. pic.twitter.com/nE7UZjkq25 — Dina turnheim דינה טורנהיים (@DinaTurnheim) December 15, 2019

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Лидер НДИ Авигдор Либерман обрушился с жестокой атакой на министра внутренних дел Арье Дери.Либерман разгневался, услышав интервью Арье Дери Яакову Бардуго на радио Галей ЦАХАЛ. Бардуго дал послушать Дери предвыборный ролик НДИ, в котором говорится о том, что “мы кормим миллион ортодоксов”.В израильских социальных сетях стремиттельно набирает популярность этот ролик.В клипе зрителям сообщается, что “более миллиона представителей ультраортодоксальной общины”, “не работающих, не учащихся и не умеющих ничего толком делать” живет сегодня в Израиле “за наш счет”.Либерман написал в фейсбук: "Вчера вечером они встретились в студии радио Галей ЦАХАЛ , да в студии радио всех солдат ЦАХАЛа, в том числе, сыновей и дочерей тех кто репатриировался из бывшего СССР - придворный репортер Бальфура Яаков Бардуго и председатель ШАС Арье Дери.Перед нами было настоящее шоу ненависти в отношении олим из бывшего СССР, мы подобного давно не слышали, двое поставили перед собой цель - разделить репатриантов из Советского Союза и родившихся в Израиле.Тот факт, что Бардуго и Дери вышли из волны алии, пострадавшей от неравенства, ничему их не научил. Рупор Бальфура Бардуго нахально и нагло заявил, что базой Наш Дом - Израиль являются 400 тысяч людей без религии. И министр Дери тут же подхватил: “Эти тысячи и тысячи , находящиеся здесь… не желают быть евреями… Не желают”.В пропасти своего невежества, Дери заявил, что русский язык используется только теми, кто не может говорить на иврите. Он гневается на Алекса Кушнера за видео на русском языке, которое было опубликовано 8 июня 2019 года и спрашивает как сноб: “Он что, не говорит на иврите?” Интересно, что именно сейчас Дери о нем вспомнил (Между прочим, Кушнир репатриировался из Украины в 1992 году , был командиром в Гивати, работал в ШАБАке и был посланником Джойнта и генеральным директором министерства абсорбции).Дери, а если бы говорили на английском, французском или испанском? Или тебя задевает только если говорят на русском?”Либерман добавил: “Дери, который в 1990 был министром внутренних дел и принимал репатриантов, говорит, что “русские “ должны быть благодарны, что их не разместили в лагерях. Вместо этого они теперь атакуют религиозных и ультраортодоксов”.Либерман завершил свой пост следующими словами: "Дери в своей наглой манере продолжает череду расистских заявлений в отношении выходцев из бывшего СССР, и до сих пор не извинился за свои отвратительные комментарии, прозвучавшие около двух недель назад. Тогда он заявил, что репатрианты не работают и не платят налогов. Вместо извинений, он повторил это вчера. Репатрианты из бывшего СССР не забудут этих расистских комментариев Дери, а также и того, что главы ни одной из основных партий его не осудили”.