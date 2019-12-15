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 Либерман: репатрианты не простят Дери его расизма 17.12 11:02   MIGnews.com

 Либерман: репатрианты не простят Дери его расизма

Лидер НДИ Авигдор Либерман обрушился с жестокой атакой на министра внутренних дел Арье Дери.

Либерман разгневался, услышав интервью Арье Дери Яакову Бардуго на радио Галей ЦАХАЛ. Бардуго дал послушать Дери предвыборный ролик НДИ, в котором говорится о том, что “мы кормим миллион ортодоксов”.

В израильских социальных сетях стремиттельно набирает популярность этот ролик.

В клипе зрителям сообщается, что “более миллиона представителей ультраортодоксальной общины”, “не работающих, не учащихся и не умеющих ничего толком делать” живет сегодня в Израиле “за наш счет”.




Либерман написал в фейсбук: "Вчера вечером они встретились в студии радио Галей ЦАХАЛ , да в студии радио всех солдат ЦАХАЛа, в том числе, сыновей и дочерей тех кто репатриировался из бывшего СССР - придворный репортер Бальфура Яаков Бардуго и председатель ШАС Арье Дери.

Перед нами было настоящее шоу ненависти в отношении олим из бывшего СССР, мы подобного давно не слышали, двое поставили перед собой цель - разделить репатриантов из Советского Союза и родившихся в Израиле.

Тот факт, что Бардуго и Дери вышли из волны алии, пострадавшей от неравенства, ничему их не научил. Рупор Бальфура Бардуго нахально и нагло заявил, что базой Наш Дом - Израиль являются 400 тысяч людей без религии. И министр Дери тут же подхватил: “Эти тысячи и тысячи , находящиеся здесь… не желают быть евреями… Не желают”.

В пропасти своего невежества, Дери заявил, что русский язык используется только теми, кто не может говорить на иврите. Он гневается на Алекса Кушнера за видео на русском языке, которое было опубликовано 8 июня 2019 года и спрашивает как сноб: “Он что, не говорит на иврите?” Интересно, что именно сейчас Дери о нем вспомнил (Между прочим, Кушнир репатриировался из Украины в 1992 году , был командиром в Гивати, работал в ШАБАке и был посланником Джойнта и генеральным директором министерства абсорбции).

Дери, а если бы говорили на английском, французском или испанском? Или тебя задевает только если говорят на русском?”

Либерман добавил: “Дери, который в 1990 был министром внутренних дел и принимал репатриантов, говорит, что “русские “ должны быть благодарны, что их не разместили в лагерях. Вместо этого они теперь атакуют религиозных и ультраортодоксов”.

Либерман завершил свой пост следующими словами: "Дери в своей наглой манере продолжает череду расистских заявлений в отношении выходцев из бывшего СССР, и до сих пор не извинился за свои отвратительные комментарии, прозвучавшие около двух недель назад. Тогда он заявил, что репатрианты не работают и не платят налогов. Вместо извинений, он повторил это вчера. Репатрианты из бывшего СССР не забудут этих расистских комментариев Дери, а также и того, что главы ни одной из основных партий его не осудили”.


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