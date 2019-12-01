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Суд отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона 17.12 19:55   MIGnews.com

Суд отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона

Суд Брюсселя снова отложил рассмотрение дела об экстрадиции в Испанию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников, обвиняемых Мадридом в мятеже.

Слушания отложены до 3 февраля.

Испанское правосудие хочет привлечь к ответственности трех каталонских политиков за их роль в референдуме о независимости автономии в октябре 2017 года.

По словам их адвокатов, три политика не могут быть выданы Испании, а Карлес Пучдемон и Тони Комин пользуются депутатской неприкосновенностью в качестве депутатов Европарламента.

Адвокаты Луиса Пуча и Тони Комина добились отсрочки слушания, пишет Aljazeera.

Экс-глава Каталонии был избран в ЕП в мае этого года, однако он не получил мандата депутата и не был внесен в официальный список евродепутатов, поскольку Каталония остается частью Испании, соответственно, список евродепутатов от этой страны формирует Мадрид. Чтобы войти в него, Пучдемон должен вернуться в Испанию и принести присягу на верность испанскому народу.


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