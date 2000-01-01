17.11 10:08 MIGnews.com

Семья Хадара Голдина встретится с Нетаниягу

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Лиа и Симха Голдин, родители пропавшего без вести солдата Хадар Голдин, встретятся в воскресенье, 17 ноября, с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Встреча состоится на фоне обстрелов из Газы в последние дни, и в течение последних двух недель семья Голдинов напрямую и через своих юридических консультантов обжаловала решение израильского правительства вернуть тело террориста ХАМАС в Газу и освободить живого террориста, который проник на территорию Израиля более года назад.Семья отметила, что после возвращения ХАМАС провел парады победы в Газе.Семья Голдин сказала: "Через 5 лет и 4 месяца ничего на самом деле не было сделано. Мы ожидаем услышать от Нетаниягу, когда он вернет солдат и мирных жителей, которые находятся в руках ХАМАСа"."Хадар был похищен во время прекращения огня ХАМАСом, и любое другое прекращение огня, которое израильское правительство заключает, не отвечая солдатам, - это продолжающееся оставление солдатами, лейтенантом Хадаром Голдином и сержантом Ороном Шаулом", добавила семья.