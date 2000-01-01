Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











| Фото:17.11 10:08   MIGnews.com

Семья Хадара Голдина встретится с Нетаниягу

Лиа и Симха Голдин, родители пропавшего без вести солдата Хадар Голдин, встретятся в воскресенье, 17 ноября, с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Встреча состоится на фоне обстрелов из Газы в последние дни, и в течение последних двух недель семья Голдинов напрямую и через своих юридических консультантов обжаловала решение израильского правительства вернуть тело террориста ХАМАС в Газу и освободить живого террориста, который проник на территорию Израиля более года назад.

Семья отметила, что после возвращения ХАМАС провел парады победы в Газе.

Семья Голдин сказала: "Через 5 лет и 4 месяца ничего на самом деле не было сделано. Мы ожидаем услышать от Нетаниягу, когда он вернет солдат и мирных жителей, которые находятся в руках ХАМАСа".

"Хадар был похищен во время прекращения огня ХАМАСом, и любое другое прекращение огня, которое израильское правительство заключает, не отвечая солдатам, - это продолжающееся оставление солдатами, лейтенантом Хадаром Голдином и сержантом Ороном Шаулом", добавила семья.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:45
Али Хаменеи высказался об антиправительственных протестах
10:38
Либерман: нет смысла в правительстве меньшинства
10:16
Трамп разочарован в Нетаниягу
09:40
Ирак закрыл два КПП на границе с Ираном
09:13
В арабских городах началась операция по сбору оружия
09:05
Полиция расследует "угрозы" правых Шаю Ницану
08:33
Зеленую партию Германии обвинили в антисемитизме
08:12
Иран увеличит дальность ракет и создат лазерную систему ПВО
08:10
Ликуд созывает чрезвычайную конференцию с "правым блоком"
07:41
Израиль уступает Польше
07:39
Лапид: Биби, оставь правый блок и веди переговоры напрямую
07:27
Иерусалим: полиция застрелила угонщика во время погони
07:10
Лидер ХАМАСа: мы используем трубы Гуш-Катифа для ракет
07:06
Чехи хотят "обезглавить" правительство: что случилось
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus