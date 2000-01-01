17.11 09:05 MIGnews.com

Полиция расследует "угрозы" правых Шаю Ницану

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская полиция намерена расследовать “угрозы” прозвучавшие в адрес генерального прокурора Израиля Шая Ницана на 20-м канале ТВ.В интервью 20-му каналу правый активист Ран Карми Бузагло заявил: “Обвинительное заключение против Нетаниягу - это объявление войны. Я не угрожаю, я поясняю. Я готов пожертвовать моей жизнью”.Бузагло организует протесты правых и сторонников Ликуда на Кикар Горен в Петах-Тикве, неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.Бузагло рассказал о том, что кроме демонстрации на Кикар Горен, в среду будут организованы шествия правых на 30 перекрестках в разных частях Израиля. Демонстрации пройдут под лозунгом “Ты никогда не будешь иди в одиночку, Нетаниягу!”, "Цева Адом для демократии".Бузагло подчеркнул: “Я буду сражаться за наш дом. Я был готов пожертвовать своей жизнью в армии. Я все еще готов. Не лезьте к нам - это что то слишком большое для вас. Сделайте себе одолжение. Мы сейчас находимся на стадии создания армии. Народной армии, готовой выйти в бой и защитить своего командира.”.Бузагло подчеркнул: “. За всем этим стоит ясное предупреждение - не только Авихаю Мандельблитту, но и Шаю Ницану, который дергает за ниточки за кулисами. Если вы поднимите руку на нашего лидера - задумайтесь о последствиях. Мы создаем армию. У нас есть десятки тысяч людей. Мы готовим бригады к дню, когда будет отдан приказ. И я подчеркиваю - мы уважаем закон. Мы не будем перекрывать перекрестки. Мы не будем создавать помех движению. Но мы выходим на продолжительную, упорную борьбу. Мои ценности основываются на том, что солдата не бросают на поле боя, тем более, когда речь идет о командире. Есть большой и разгневанный народ, который готов выйти на эту войну. И я надеюсь, что они услышат этот шум, и поймут, что не стоит с нами связываться. Это им не по плечу. Я не угрожаю. Я поясняю. Угроза - против моих детей. Обвинительное заключение против Нетаниягу - это объявление войны. Как только они это сделают, я выхожу на войну ради моего дома. Моя битва - не только за Нетаниягу, моя битва - за государство”.Бузагло также сказал: “Демонстрации на перекрестках, собственные инициативы снизу - признаки благословенной революции, народной революции, революции, которой нет примера в нашей истории. Здесь нет каких-то иностранных НГО, нет внешних влияний. Я иду на битву, на битву за дом. Нетаниягу - лишь повод, триггер. Сегодня Нетаниягу - единственное препятствие на пути левых, пытающихся установить полный контроль над государством”.