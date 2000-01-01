Зеленую партию Германии обвинили в антисемитизме

Известный немецкий историк раскритиковал депутата от Зеленой партии Германии, который похвалил левого террориста, пытавшегося взорвать еврейский общинный центр Берлина, и его участие в военной подготовке с ФАТХ против Израиля.
В четверг, 14 ноября, историк Вольфганг Краушар сказал газете Die Welt, что "в моих ушах это звучит совершенно гротескно", когда его спросили об одобрении политиком Партии зеленых Юргеном Триттиным в Твиттере антисемитского террориста Дитера Кунцельмана.
Журналист Die Welt Фредерик Шиндлер во время интервью с Краушаром сказал, что "после смерти Кунцельмана в мае 2018 года Триттин написал в Твиттере: "Великий спонти мертв. R.I.P." - не говоря ни слова об антисемитизме Кунцельмана или его тренировках с ФАТХ в Иордании."
"Спонти" были группой радикальных немецких левых активистов в 1970-х годах.
Краушар сказал, что "нужно задаться вопросом, почему зеленые не предприняли больше усилий, чтобы дистанцироваться от Кунцельмана. У него есть связи, которые вынуждали дистанцироваться." Триттин, чей отец, Клаус, был членом нацистской Ваффен-СС, выступил против майской резолюции Бундестага, в которой кампания бойкота, отчуждения и санкций (BDS) против Израиля была объявлена антисемитской.
Главная неонацистская партия Германии и Партия зеленых выступили за маркировку израильской продукции с Западного берега, Голанских высот и территорий Восточного Иерусалима еще в 2012 году. Критики высказали предположение, что Партия зеленых просто занималась плагиатом неонацистского законодательства о наказании еврейских товаров. Партия зеленых отказалась отвечать на запросы о комментариях по поводу роста антисемитизма в ее рядах.