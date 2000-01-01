17.11 08:33 MIGnews.com

Зеленую партию Германии обвинили в антисемитизме

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Известный немецкий историк раскритиковал депутата от Зеленой партии Германии, который похвалил левого террориста, пытавшегося взорвать еврейский общинный центр Берлина, и его участие в военной подготовке с ФАТХ против Израиля.В четверг, 14 ноября, историк Вольфганг Краушар сказал газете Die Welt, что "в моих ушах это звучит совершенно гротескно", когда его спросили об одобрении политиком Партии зеленых Юргеном Триттиным в Твиттере антисемитского террориста Дитера Кунцельмана.Журналист Die Welt Фредерик Шиндлер во время интервью с Краушаром сказал, что "после смерти Кунцельмана в мае 2018 года Триттин написал в Твиттере: "Великий спонти мертв. R.I.P." - не говоря ни слова об антисемитизме Кунцельмана или его тренировках с ФАТХ в Иордании.""Спонти" были группой радикальных немецких левых активистов в 1970-х годах.Краушар сказал, что "нужно задаться вопросом, почему зеленые не предприняли больше усилий, чтобы дистанцироваться от Кунцельмана. У него есть связи, которые вынуждали дистанцироваться." Триттин, чей отец, Клаус, был членом нацистской Ваффен-СС, выступил против майской резолюции Бундестага, в которой кампания бойкота, отчуждения и санкций (BDS) против Израиля была объявлена ​​антисемитской.Главная неонацистская партия Германии и Партия зеленых выступили за маркировку израильской продукции с Западного берега, Голанских высот и территорий Восточного Иерусалима еще в 2012 году. Критики высказали предположение, что Партия зеленых просто занималась плагиатом неонацистского законодательства о наказании еврейских товаров. Партия зеленых отказалась отвечать на запросы о комментариях по поводу роста антисемитизма в ее рядах.