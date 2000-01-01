17.11 08:12 MIGnews.com

Иран увеличит дальность ракет и создат лазерную систему ПВО

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Заместитель министра обороны Ирана Касем Такизаде заявил в субботу, 16 ноября, что Тегеран работает над расширением радиуса поражения крылатых ракет и в ближайшее время добавит в свой арсенал отечественную лазерную систему противовоздушной обороны.По словам Такизаде, министерство обороны Ирана работает над новым прототипом крылатой ракеты, который будет иметь "большую дальность действия и более высокую точность с использованием передовых цифровых и картографических технологий", согласно полуофициальному агентству Fars. Он сказал, что прототип пройдет этап испытаний в ближайшем будущем.Такизаде также сообщил, что недавно был успешно завершен проект по созданию лазерной системы противовоздушной обороны и что Тегеран работает над серийным производством нового оружия. Месяц назад начальник ВВС Израиля Амикам Норкин заявил, что многоуровневая сеть военных систем противовоздушной обороны была "наготове" на фоне общей угрозы нападения со стороны Ирана.Израильские силы обороны считают, что это может принять форму крупномасштабной атаки с использованием крылатых ракет и ударных беспилотников, аналогичной удару по нефтяному объекту Aramco в Саудовской Аравии.В прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран намерен нанести удар по Израилю из Йемена. В отличие от баллистических ракет, которые обычно летят по высокой дуге на пути к цели, крылатые ракеты и беспилотники летают на небольшой высоте, что затрудняет их обнаружение и перехват.