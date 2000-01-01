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Лапид: Биби, оставь правый блок и веди переговоры напрямую | Фото:17.11 07:39   MIGnews.com

Лапид: Биби, оставь правый блок и веди переговоры напрямую

Один из лидеров "Кахоль Лаван" Яир Лапид призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу оставить правый блок и провести переговоры по коалиции от имени исключительно "Ликуда". Заявление поступило незадолго после предупреждения Нетаниягу о намерении "Кахоль Лаван" сформировать правительство меньшинства при поддержке Объединенного арабского списка.

"Биби, все, что тебе нужно сделать, - это сказать [заместителю министра здравоохранения Яакову] Лицману и [министру транспорта Бецалелю] Смотричу, что первостепенное значение имеет благополучие Израиля, отделись от них и веди переговоры напрямую", - написал Лапид в Twitter.

"Пока ты не желаешь этого делать, вся твоя истерия - это лицемерие человека, который боится потерять свою должность".

Смотрич ответил: "Итак, Яир Лапид предпочитает Ахмеда Тиби Лицману, а Офер Кассиф Смотричу. Правительство со сторонниками терроризма и противниками сионизма над правительством со своими братьями по религиозной сионистской и харедим публике. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты."


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