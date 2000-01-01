Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Трамп разочарован в Нетаниягу По информации "официальных лиц в Иерусалиме, говоривших с представителями Белого дома и американской администрации", президент США Дональд Трамп "разочарован в Нетаниягу" из-за буксировки мирного плана американского лидера.
Шай Ницан объявил "мобилизацию" прокуроров Кальман Либескинд опубликовал скандальный материал о мейле генерального прокурора Израиля Шая Ницана к бывшем работникам прокуратуры, занимающим важные посты в других государственных структурах и в частном секторе, где тот объявил "мобилизацию".