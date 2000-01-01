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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:18.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу и Либерман выступили с совместным заявлением Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман провели переговоры, по итогам которого заявили, что состоялся "хороший и интересный разговор".

Трамп разочарован в Нетаниягу По информации "официальных лиц в Иерусалиме, говоривших с представителями Белого дома и американской администрации", президент США Дональд Трамп "разочарован в Нетаниягу" из-за буксировки мирного плана американского лидера.

Шай Ницан объявил "мобилизацию" прокуроров Кальман Либескинд опубликовал скандальный материал о мейле генерального прокурора Израиля Шая Ницана к бывшем работникам прокуратуры, занимающим важные посты в других государственных структурах и в частном секторе, где тот объявил "мобилизацию".

Нетаниягу: мы будем атаковать всех, кто пытается напасть Биньямин Нетаниягу на заседании правительства похвалил силы безопасности за работу во время обстрелов Израиля и объявил, что будут атакованы все, кто будем пытается напасть на страну.

Политический тупик: Ривлин выступил с призывом Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к партиям "Кахоль Лаван" и "Ликуд" с призывом взять ситуацию под контроль и сформировать правительство.


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