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Кахоль Лаван: Нетаниягу думает только о себе | Фото:17.11 22:04   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нетаниягу думает только о себе

В "Кахоль Лаван" заявили, что Биньямин Нетаниягу "заботится только о себе".

Таким образом представители партии отреагировали на вечернее выступление премьер-министра, передает The Times of Israel.

"Как обычно, Нетаниягу беспокоится только о Нетаниягу", – сказали представители партии.

На митинге, организованном "Ликудом" в поддержку премьер-министра, Нетаниягу заявил, что арабские партии из "Объединенного списка" поддерживают террористические организации. А правительство, поддерживаемое ими, будет для Израиля хуже, чем третьи выборы.


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