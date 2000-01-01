Кахоль Лаван: Нетаниягу думает только о себе

В "Кахоль Лаван" заявили, что Биньямин Нетаниягу "заботится только о себе".
Таким образом представители партии отреагировали на вечернее выступление премьер-министра, передает The Times of Israel.
"Как обычно, Нетаниягу беспокоится только о Нетаниягу", – сказали представители партии.
На митинге, организованном "Ликудом" в поддержку премьер-министра, Нетаниягу заявил, что арабские партии из "Объединенного списка" поддерживают террористические организации. А правительство, поддерживаемое ими, будет для Израиля хуже, чем третьи выборы.