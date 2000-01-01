Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сторонники Нетаниягу `восстали` против прокуроров | Фото:17.11 20:21   MIGnews.com

Сторонники Нетаниягу "восстали" против прокуроров

Вечером, 17 ноября, несколько сотен израильтян собрались в конференц-центре Тель-Авив Экспо на митинг, организованный партией "Ликуд".

Сторонники премьер-министра заявили, что их беспокоит поведение прокуратуры из-за уголовных дел против Биньямина Нетаниягу, передает The Times of Israel.

"То, что обвинение делает с Биби, просто невероятно. Они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить его", – рассказал один из митингующих.

Многие демонстранты пришли с флагами Израиля и транспарантами с надписью "Ликуда", а также баннерами с призывом к посадить под арест заместителя государственного обвинителя Лиат Бен Ари и генерального прокурора Израиля Шая Ницана. Люди кричали, что "требуют справедливости".

Более того, на митинге заявили, что "Кахоль Лаван" хочет "нейтрализовать" Нетаниягу, пытаясь сформировать правительство меньшинства.

"Они делают это для того, чтобы нейтрализовать действующего премьер-министра", – прокричал Мики Зоар ("Ликуд").


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:02
Аятола Хаменеи обвиняет врагов в саботаже
20:45
Галустян "порвал" сеть первым клипом  
20:05
Майк Помпео поддержал иранцев
19:42
Объединенный список обвинил Нетаниягу в подстрекательстве
19:21
Нетаниягу и Либерман выступили с совместным заявлением
19:17
Нетаниягу встретился с семьями Гольдин и Шауль
19:00
В Китае зафиксировали бубонную чуму
18:30
Джонсон-Герцогу: Безопасность евреев – главный приоритет
18:13
Израиль поставит газ в ПА на деньги Катара
17:42
Помпео: за обстрелами Израиля стоит Иран
17:20
Кахоль Лаван и НДИ: достигнут настоящий прогресс
16:49
В Marvel подтвердили даты выпуска фильмов в 2020-2023 годах
16:25
Айман Уда потребовал усилить его охрану: что случилось
16:02
СМИ: ВВС России нанесли авиаудар в Сирии – есть погибшие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus