Вечером, 17 ноября, несколько сотен израильтян собрались в конференц-центре Тель-Авив Экспо на митинг, организованный партией "Ликуд".
Сторонники премьер-министра заявили, что их беспокоит поведение прокуратуры из-за уголовных дел против Биньямина Нетаниягу, передает The Times of Israel.
"То, что обвинение делает с Биби, просто невероятно. Они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить его", – рассказал один из митингующих.
Многие демонстранты пришли с флагами Израиля и транспарантами с надписью "Ликуда", а также баннерами с призывом к посадить под арест заместителя государственного обвинителя Лиат Бен Ари и генерального прокурора Израиля Шая Ницана. Люди кричали, что "требуют справедливости".
Более того, на митинге заявили, что "Кахоль Лаван" хочет "нейтрализовать" Нетаниягу, пытаясь сформировать правительство меньшинства.
"Они делают это для того, чтобы нейтрализовать действующего премьер-министра", – прокричал Мики Зоар ("Ликуд").