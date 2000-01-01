Объединенный список обвинил Нетаниягу в подстрекательстве
"Объединенный Арабский Список" обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в "подстрекательстве", которое привело к угрозам против членов партии.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на их заявление.
"В последние дни Нетаниягу пересек все границы своим опасным и диким подстрекательством. Он распространяет ложь и утверждает, что наши члены Кнессета являются сторонниками террора. Арабская община и ее представители легитимны, как и любая община", – сказано в сообщении.
Представители партии призвали президента Реувена Ривлина и генерального прокурора Авихая Мандельблитта противодействовать подстрекательству, "которое привело к десяткам угроз убийством".
Ранее глава "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда потребовал предоставить ему охрану после того, как в соцсети появился коллаж с его изображением и подписью: "Левые еще не понимают опасности, исходящей от сторонников ХАМАСа и "Исламского джихада" в Кнессете".