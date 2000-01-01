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Нетаниягу встретился с семьями Гольдин и Шауль | Фото:17.11 19:17   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с семьями Гольдин и Шауль

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с семьей Гольдин и семьей Шауль в своей канцелярии в Иерусалиме.

Он проинформировал родственников солдат об усилиях по возвращению ребят и сообщил последние новости, передает канцелярия премьер-министра.

Уточняется, что родственники предложили альтернативные варианты действий, и Нетаниягу поручил своей команде изучить возможность их реализации.

На встрече также присутствовали министр финансов и член комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Моше Кахлон, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, военный секретарь премьер-министра бригадный генерал Ави Блут, а также координатор по делам пленных и пропавших без вести Ярон Блюм.


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