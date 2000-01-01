17.11 19:17 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с семьями Гольдин и Шауль

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с семьей Гольдин и семьей Шауль в своей канцелярии в Иерусалиме.Он проинформировал родственников солдат об усилиях по возвращению ребят и сообщил последние новости, передает канцелярия премьер-министра.Уточняется, что родственники предложили альтернативные варианты действий, и Нетаниягу поручил своей команде изучить возможность их реализации.На встрече также присутствовали министр финансов и член комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Моше Кахлон, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, военный секретарь премьер-министра бригадный генерал Ави Блут, а также координатор по делам пленных и пропавших без вести Ярон Блюм.