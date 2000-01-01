17.11 17:20 MIGnews.com
Кахоль Лаван и НДИ: достигнут настоящий прогресс
Вечером, 17 ноября, "Кахоль Лаван" и НДИ провели переговоры по поводу формирования правительства.
По словам представителей партий, был достигнут "настоящий прогресс" в вопросе принципов коалиции, передает The Times of Israel.
"Мы достигли реального прогресса в формулировании коалиционных принципов, в частности, по вопросам, касающимся вопросов религии и государства", – сказано в совместном заявлении.
Позже появилась информация, что лидер "Кахоль Лаван" встретится в 19:30 с представителями партии, чтобы обсудить тот самый прогресс в переговорах.
"На встрече Ганц представит обновленную информацию о своей вчерашней встрече с президентом", – сказано в сообщении.
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