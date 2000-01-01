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Папа Римский угостил бездомных обедом | Фото:18.11 02:25   MIGnews.com

Папа Римский угостил бездомных обедом

В воскресенье, 17 ноября, Папа Франциск принял 1500 бездомных и нуждающихся людей, когда Римско-католическая церковь отмечала Всемирный день бедных. Папа Римский угостил присутствующих обедом. Меню включало лазанью, курицу в сливочно-грибном соусе, картофель, сладости, фрукты и кофе.

Гостей Папы привезли в Ватикан волонтеры благотворительных групп, которые ежедневно помогают им.

Всю прошлую неделю на площади Святого Петра была открыта мобильная поликлиника, где врачи-добровольцы оказывали ёбесплатную специализированную медицинскую помощь. Общая медицинская помощь доступна круглый год.

Ранее, во время мессы для нуждающихся в Риме на площади Святого Петра, Франциск сказал, что те, кто живет лучше, не должны "раздражаться" на бедных, а помогать им как можно больше. "Они должны спросить себя: "У меня, христианина, есть хотя бы один бедный человек в качестве друга?"


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