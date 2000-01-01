Исрадон. История успеха

Книжные магазины закрываются один за другим. Но сеть магазинов «Исрадон» сделал ставку на качественное обслуживание, широкий ассортимент и сувениры, и за 25 лет существования может похвастаться дюжиной филиалов.
Это один из старейших магазинов русскоязычной книги в Израиле. В 1994 г Владимир Вальдман с супругой открыли кампанию «Исрадон», объединив в название слияние старой и новой жизни. Компания закупала, доставляла и продавала книги в существующие магазины. Однако, через год компанию уже можно было назвать сетью книжных магазинов, ведь филиалов было уже два, в Ашдоде и Холоне.
Это был очень верный выбор бизнеса на тот период времени. Большая алия – большой спрос на русскоязычные книги. Работы было много, ведь каждый магазин, как и растущий товарооборот и склад, требовали поиска персонала, его обучения и, конечно новых инвестиций. Забегая вперед, стоит сказать, что сегодня в сети около 60 сотрудников, несколько из которых работают почти со дня основания компании.
Спустя несколько лет русскоязычный книжный рынок в Израиле пережил серьезный кризис, хотя справедливости ради, в России в этот период книжная торговля так же оказалась в стагнации. Этому способствовали сразу несколько факторов: активный выходи на рынок разнообразных электронных устройств для чтения, что уменьшило спрос на бумажные книги; избыток бросовой, не качественной литературы, от которого люди просто устали; снижение потока репатриантов в Израиль, которое тоже сыграло не последнюю роль.
Настало время что-то менять.
В первую очередь, «Исрадон» приложил массу сил для налаживания индивидуального сервиса. А сегодняшний день, вы можете сделать заказ, вам найдут и доставят заказанную книгу в течении пары недель. Целевая аудитория — ценители книг.
Кроме того, Владимир все это время бывал в разных странах, наблюдал разные форматы книжного бизнеса, впитывал новые идеи, искал новые пути. В итоге, было принято решение привнести в магазины дополнительные товары, кроме книг.
Выбор был сделан в пользу качественного фарфора, сувениров, игрушек, украшений и других сопутствующих товаров. Все они тщательно отбирались, становясь хитами продаж.
Уникальные изделия польской фирмы CARMANI с принтами знаменитых произведений искусства, павловопосадские платки, широкий ассортимент гжельских керамических изделий, необычные украшения и, конечно, Игрушки бренда Orange Toys.
Сейчас в магазинах сети подарки и книги делят оборот примерно пополам.
«Исрадон» обладает большим клиентским клубом, ведь людям очень ценно внимание, забота и тщательно подобранный ассортимент. В наше время книжный магазин может выжить только за счет особой атмосферы, которую здесь и попытаются создать.
Именно поэтому компания выпускает свой каталог товаров «Новый Спутник», которому уже 15 лет. Он приходит подписчикам на дом, его можно взять в магазине или пролистать на сайте. Каталог содержит некоторые товары, которых нет в магазине, например, предметы мебели, посуда и многое другое.
Кстати, о сайте! Уже год функционирует отличный сайт, где можно заказать книги и другие товары с доставкой на дом. В современных реалиях, почти каждый уважающий себя бизнес имеет свой сайт, а сети книжных магазинов и подавно без него не обойтись. В сайт вложено много труда и ресурсов, но никто не собирается почивать на лаврах. Постоянно идет процесс совершенствования сайта и логистики вокруг него.
Что ж, пора поздравить «Исрадон» и Владимира Вальдмана с двадцатипятилетием компании и пожелать дальнейшего успеха и процветания!