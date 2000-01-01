17.11 13:31 MIGnews.com

"Прекращение огня - это оставление пленных в руках врага"

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Родители погибшего солдата ЦАХАЛа, Хадара Голдина, чьи останки удерживает ХАМАС в Газе с 2014 года, раскритиковали Биньямина Нетаниягу перед встречей с ним в воскресенье, 17 ноября. Они заявили, что прекращение огня равносильно тому, что их сына и тех, кто считается в плену у террористов, кинули."После пяти лет и четырех месяцев, в течение которых ничего не было сделано, мы ожидаем услышать от Нетаниягу, когда он вернет солдат и гражданских лиц, находящихся в руках ХАМАСа", - сказали они. "Хадар был похищен во время нарушения режима прекращения огня ХАМАСом. Любое другое прекращение огня, которого достигнет израильское правительство, не возвращая солдат, - это дальнейшее оставление лейтенанта Хадара Голдина и сержанта Орона Саула в руках врага."Террористическая группа также удерживает в плену двух граждан Израиля - Авраама Аберу Менгисту и Хишама ас-Сайяда, - которые, как утверждается, вошли в Газу по собственному желанию в 2014-2015 гг.Родители погибших военнослужащих и семья Менгисту неоднократно выражали разочарование усилиями Нетаниягу и его правительства по переговорам о возвращении их сыновей. В начале этого месяца главный переговорщик Израиля по освобождению израильтян заявил, что палестинская террористическая группа отказывается принять позицию для реального прогресса в переговорах."К сожалению, и, несмотря на реальные усилия с нашей стороны, ХАМАС отказывается занимать реалистичную позицию, которая способствовала бы реальному прогрессу в этом вопросе", - сказал Ярон Блум, ветеран Шин Бет, назначенный в 2017 году главным переговорщиком Израиля по военнопленным и солдатам, пропавшим без вести.Недавно поступали сообщения в СМИ о том, что израильская делегация, в том числе высокопоставленные официальные лица, находилась в Каире для переговоров с ХАМАСом при посредничестве египетских официальных лиц и что был достигнут определенный прогресс.Согласно отчету, который был опубликован до вспышки насилия между Израилем и Газой, соглашение сосредоточено вокруг возвращения останков израильских солдат в обмен "на неопределенное количество трупов палестинцев, удерживаемых Израилем" и пакета помощи для анклава. По сообщениям, ХАМАС просил освободить 50 заключенных в обмен на двух израильских гражданских лиц.Предполагаемый прогресс в переговорах может быть обусловлен "желанием [премьер-министра Биньямина] Нетаниягу закрыть этот вопрос", по словам неназванного источника, в преддверии возможного формирования коалиции или еще одного тура выборов. Ранее в этом месяце глава ХАМАСа Яхья Синвар отрицал, что переговоры о возможной сделке ведутся, ссылаясь на отсутствие правительства в еврейском государстве после выборов.