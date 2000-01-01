17.11 13:12 MIGnews.com

Смотрич: израильтяне, отложите телефоны, водите аккуратно

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр транспорта Бецал Смотрич открыл "Неделю безопасности дорожного движения" на заседании правительства в воскресенье, 17 ноября. На совещании были представлены данные и планы по упорядочению и повышению безопасности дорожного движения и снижению воздействия дорожно-транспортных происшествий.В своем выступлении Смотрич отметил: "Я вступил в должность несколько месяцев назад, и одним из первых вопросов, которые я попросил поставить на свой стол и продвигат, это проблема безопасности дорожного движения"."Любой, кто спасает одну жизнь, словно спас весь мир", - сказал Смотрич, цитируя Талмуд. "У нас нет возможности тратить время впустую. Мы стремимся к общественной безопасности и должны продвигать вопрос безопасности дорожного движения"."Национальное управление по безопасности дорожного движения находится в ведении Министерства транспорта, и оно получает мою полную поддержку, чтобы предоставить правительству правильные решения этой проблемы. В настоящее время сотрудники работают над представлением многолетней национальной программы безопасности дорожного движения, которая значительно снизит количество дорожно-транспортных происшествий. Большое спасибо генеральному директору Национального управления безопасности дорожного движения Рейчел Тевет-Визель и всему персоналу Национального управления безопасности дорожного движения."В заключение министр обратился к гражданам Израиля: "Я прошу и умоляю граждан Израиля, отложите свои мобильные телефоны во время вождения, будьте бдительны, обращайте внимание на пешеходов, отпускайте газ, держитесь на расстоянии, езжайте осторожно. Это не клише, это сама жизнь, вопрос жизни и смерти".