Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Мы гордимся человеческим материалом прокуратуры` 17.11 13:10   MIGnews.com

"Мы гордимся человеческим материалом прокуратуры"

Заместитель юридического советника правительства Израиля, Дина Зильбер, яростно опровергла все претензии министра юстиции Амира Оханы к прокуратуре и обрушилась на него с ожесточенной критикой.

Госпожа Зильбер провозгласила: “За мои 24 года в министерстве юстиции я узнала сотни прокуроров, многие десятки законников, работающих в правоохранительной системе, министерстве юстиции во всех государственных структурах. Офис генеральной прокуратуры, который я знаю - это профессиональная система, стоящая на защите интересов общества, не “партия с улицы Салах эд-Дин”, но граждане, как и все остальные, слуги народа, которые пришли, чтобы исправить этот мир, и избрали юридическую карьеру в качестве инструмента этого исправления. Речь не идет о “злодейской руке правоохранительной системы, но о руке на пульсе законности и правопорядка. Речь идет об артериях здоровой, пульсирующей демократии ”.

Зильбер также заявила, что прекращает “говорить вежливо” “перед лицом кампании делегитимации против охранителей основ”. Зильбер сказала: “Мы должны напомнить самим себе и всему миру, что мы - хорошие, что мы равны, что мы должны гордиться самими собой, теми ценностями, которым мы служим, человеческими качествами слуг народа, и нашей миссией”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:31
"Прекращение огня - это оставление пленных в руках врага"
13:12
Смотрич: израильтяне, отложите телефоны, водите аккуратно
12:56
Экс-глава БАГАЦа о "пугающей провокации министра юстиции"
12:20
Педофил из Бака аль-Гарбия атаковал 5-летнюю в Рош Ха-Аин
12:02
Хатиква в ОАЭ: израильтянин выиграл золото по джиу-джитсу
11:53
Шай Ницан объявил "мобилизацию" прокуроров
11:26
Линия Иерусалим-Тель-Авив полностью электрифицирована
11:24
Регев: они продают государство сторонникам террора
10:45
Хаменеи о протестах: во всем виноваты бандиты и враги Ирана
10:38
Либерман: нет смысла в правительстве меньшинства
10:08
Семья Хадара Голдина встретится с Нетаниягу
09:40
Ирак закрыл два КПП на границе с Ираном
09:13
В арабских городах началась операция по сбору оружия
09:05
Полиция расследует "угрозы" правых Шаю Ницану
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus