17.11 13:10 MIGnews.com

"Мы гордимся человеческим материалом прокуратуры"

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Заместитель юридического советника правительства Израиля, Дина Зильбер, яростно опровергла все претензии министра юстиции Амира Оханы к прокуратуре и обрушилась на него с ожесточенной критикой.Госпожа Зильбер провозгласила: “За мои 24 года в министерстве юстиции я узнала сотни прокуроров, многие десятки законников, работающих в правоохранительной системе, министерстве юстиции во всех государственных структурах. Офис генеральной прокуратуры, который я знаю - это профессиональная система, стоящая на защите интересов общества, не “партия с улицы Салах эд-Дин”, но граждане, как и все остальные, слуги народа, которые пришли, чтобы исправить этот мир, и избрали юридическую карьеру в качестве инструмента этого исправления. Речь не идет о “злодейской руке правоохранительной системы, но о руке на пульсе законности и правопорядка. Речь идет об артериях здоровой, пульсирующей демократии ”.Зильбер также заявила, что прекращает “говорить вежливо” “перед лицом кампании делегитимации против охранителей основ”. Зильбер сказала: “Мы должны напомнить самим себе и всему миру, что мы - хорошие, что мы равны, что мы должны гордиться самими собой, теми ценностями, которым мы служим, человеческими качествами слуг народа, и нашей миссией”.