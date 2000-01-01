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Экс-глава БАГАЦа о `пугающей провокации министра юстиции` 17.11 12:56   MIGnews.com

Экс-глава БАГАЦа о "пугающей провокации министра юстиции"

Судья Дорит Бенеш, бывшая президент Верховного Суда Справедливости Израиля обрушилась с жесткой критикой на министра юстиции Амира Охану.

Госпожа Бенеш сообщила: “Мы дожили до пугающего подстрекательства, и мы уже побили исторический рекорд того, насколько опасным такое подстрекательство может быть. Сегодня подстрекают против прокуратуры, и к несчастью, самой болезненной и раздражающей вещью является тот факт, что эта кампания клеветы и наездов возглавлена так называемым “министром юстиции”.

Бенеш добавила: Я очень сожалею о подобной ситуации, я очень сожалею, что мы до этого дошли. Министр юстиции не встречается с генеральным прокурором, не встречается с прокурорами, и вместо этого идет на публику и говорит, что решения судов не должны выполняться. Прокурорам не на кого опереться. Это - невероятно серьезно!”


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