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Шай Ницан объявил `мобилизацию` прокуроров 17.11 11:53   MIGnews.com

Шай Ницан объявил "мобилизацию" прокуроров

Кальман Либескинд опубликовал в газете Маарив скандальный материал о мейле генерального прокурора Израиля Шая Ницана к бывшем работникам прокуратуры, занимающим важные посты в других государственных структурах и в частном секторе.

Письмо, среди прочих, направлено бывшему высокопоставленному сановнику прокуратуры Узи Фогельману и несколькими авторитетными судьями - в том числе теми, к кому позднее могут попасть дела Биньямина Нетаниягу.

Ницан объявил “мобилизацию” прокуроров, которые должны защитить доброе имя прокуратуры и “верховенство закона” в прессе против непрекращающихся атак и разоблачений со стороны правых.

Ницан сообщает: “Я встретился с несколькими бывшим руководителями прокуратуры и провел консультации в связи с атаками в прессе против офиса государственной прокуратуры, о которых я очень сожалею. Я прошу всех, у кого есть такая возможность, появиться в прессе и дать разъяснения по этому вопросу”.

Ницан также сообщил: "Мы пришли к выводу о том, что публике необходимо предоставлять релевантную информацию в реальном времени о деятельности государственной прокуратуры. Мы делали это в прошлом, но теперь будем делать чаще. ".

Письмо сопровождается несколькими документами. Цель которых ответить на жесткую критику в обществе по нескольким делам - в том числе, по делу о бывшем прокуроре Рут Давид и письмо суду с отказом открыть расследование о сливах в прессу по делам Нетаниягу.


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