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Регев: они продают государство сторонникам террора | Фото:17.11 11:24   MIGnews.com

Регев: они продают государство сторонникам террора

Министр культуры и спорта Мири Регев выразила беспокойство по поводу возможности формирования левого правительства меньшинства при поддержки со стороны арабских партий.

"Я очень расстроена и обеспокоена за народ Израиля из-за того, что три начальника штаба и два министра обороны продают государство сторонникам террора и таким террористам, как Ахмад Тиби и Айман Уда", - сказала Регев.

"Как только они решили пойти в правительство меньшинства, они плюнули на семьи погибших, на солдат и командиров ЦАХАЛа. Я напоминаю им, что Ахмад Тиби и Айман Уда когда-то называли бывших начальников штабов ЦАХАЛа военными преступниками, а сегодня также называют солдат военными преступниками", добавила она.

Позже Регев сказала, что не видит проблемы в срочном совещании премьер-министра с депутатами "Ликуда" во время Шаббата.

"Любой, кто соблюдает Шаббат, не участвует в этих переговорах", - пояснила министр Регев после заявлений, сделанных вчера вечером, что премьер-министр вел политическую деятельность в Шаббат. "Мы ценим наших партнеров харедим, поэтому мы собираемся вместе в одном блоке, блоке 55", - добавила министр культуры.


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