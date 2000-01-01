17.11 11:24 MIGnews.com

Регев: они продают государство сторонникам террора

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Министр культуры и спорта Мири Регев выразила беспокойство по поводу возможности формирования левого правительства меньшинства при поддержки со стороны арабских партий."Я очень расстроена и обеспокоена за народ Израиля из-за того, что три начальника штаба и два министра обороны продают государство сторонникам террора и таким террористам, как Ахмад Тиби и Айман Уда", - сказала Регев."Как только они решили пойти в правительство меньшинства, они плюнули на семьи погибших, на солдат и командиров ЦАХАЛа. Я напоминаю им, что Ахмад Тиби и Айман Уда когда-то называли бывших начальников штабов ЦАХАЛа военными преступниками, а сегодня также называют солдат военными преступниками", добавила она.Позже Регев сказала, что не видит проблемы в срочном совещании премьер-министра с депутатами "Ликуда" во время Шаббата."Любой, кто соблюдает Шаббат, не участвует в этих переговорах", - пояснила министр Регев после заявлений, сделанных вчера вечером, что премьер-министр вел политическую деятельность в Шаббат. "Мы ценим наших партнеров харедим, поэтому мы собираемся вместе в одном блоке, блоке 55", - добавила министр культуры.