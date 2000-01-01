17.11 10:45 MIGnews.com

Хаменеи о протестах: во всем виноваты бандиты и враги Ирана

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал решение правительства повысить цены на бензин. Он сказал говорит, что те, кто поджигает государственную собственность во время акций протеста "бандиты", которых поддерживают враги Ирана, сообщило государственное телевидение страны в воскресенье, 17 ноября.Комментарии аятоллы Али Хаменеи прозвучали на следующий день после того, как протестующие, возмущенные повышением цены на бензин на 50 процентов, заблокировали движение в крупных городах и время от времени сталкивались с полицией. В результате насилия, погиб по меньшей мере один человек.Хаменеи заявил, что эти насильственные протестующие получают поддержку от контрреволюционеров и врагов Ирана за рубежом. Он призвал силы безопасности "выполнить свои задачи", не вдаваясь в подробности. Демонстрации прошли в десятках городов страны.