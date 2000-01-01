17.11 10:16 MIGnews.com

Трамп разочарован в Нетаниягу

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Портал ynet опубликовал информацию о напряженности возникшей в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами.По информации “официальных лиц в Иерусалиме, говоривших с представителями Белого дома и американской администрации”, президент США Дональд Трамп “разочарован в Нетаниягу”. Причиной является тот факт, что “план столетия” Трампа буксует уже на протяжении многих месяцев.Источники сообщают: “Американцы разочарованы и выбиты из колеи израильской политикой и израильским политическим кризисом, который не позволяет им представить политическую часть “сделки века”.Источники говорят: “Американцы реально обескуражены этой ситуацией. Она создает фрустрацию, удивление и гнев”. Более того, президент Трамп якобы “очень разочарован в Нетаниягу и отзывается о нем негативно”.Президент Трамп решил дистанцироваться от Нетаниягу после того, как тот не сумел создать коалиционное правительство после первого раунда израильских выборов в апреле. Он не помогал ему во втором раунде - в отличие от первого. Накануне первых выборов в апреле Трамп пригласил Нетаниягу в Белый дом и сделал заявление о признании израильского суверенитета на Голанских высотах и о занесении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.Во втором раунде Трамп вел себя совершенно по иному: он не поддержал Нетаниягу и не делал ему никаких “подарков” за исключением твита, в котором он сообщил о своем разговоре с Нетаниягу на тему возможного создания оборонительного альянса США и Израиля.Источник, близкий к Трампу говорит, что причиной охлаждения к Нетаниягу является тот факт, что “президент не любит лузеров”.Ранее бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил на конференции в Гарвардском университете: “ Нетаниягу несколько раз пытался ввести в заблуждение Трампа, давая ему некорректную информацию. Несмотря на близкие отношения между Израилем и Соединенными Штатами, если имеешь дело с Нетаниягу, стоит сохранять некоторую долю скептицизма в разговорах с ним”.Тиллерсон продолжил: “Израиль делился с Соединенными Штатами некорректной информацией. Целью было надавить на Соединенные Штаты и убедить нас в том, что Израиль - это “хорошие парни”. После этого мы представили президенту несколько иную картину, и объяснили ему, что израильтяне его обманывают. Мне очень мешает, что настолько близкие и важные союзники так с нами поступают”.На прошлой неделе сам Трамп заявил: “Я не понимаю. что творится в Израиле. Они постоянно грызутся. Здесь, по крайней мере знают, кто босс. Если бы я поехал в Израиль и жил там - меня бы поддержали 98%”.