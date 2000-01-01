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ЕС одобрил соглашение о выходе Великобритании | Фото:18.10 07:04   MIGnews.com

ЕС одобрил соглашение о выходе Великобритании

Европейские лидеры единодушно одобрили соглашение о Brexit, официально направив его в британский парламент для ратификации.

Канцелярия президента Европейского совета в твиттере объявляет, что лидеры одобрили заявление о выходе Британии из Европейского союза.

Лидеры приглашают институты ЕС предпринять шаги, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября, но подчеркивают, что они хотят "как можно более тесного партнерства с Соединенным Королевством в будущем".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС 31 октября и заявил, что соглашение в четверг означает, что никаких новых задержек не требуется.

Однако ему все еще необходимо согласие британского парламента, который ранее трижды отвергал сделку. Его политические конкуренты и некоторые важные союзники уже заявили, что не поддержат нынешнее соглашение.


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