17.10 18:02 MIGnews.com

"Все ради иммунитета": Ганц отклонил предложение Нетаниягу

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Председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отверг план по созданию правительства единства, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаниягу."Сегодня я получил предложение, от которого я не могу не отказаться. Мы будем ждать президентского мандата и начнем серьезные переговоры о создании правительства либерального единства, которое приведет к переменам и вернет надежду гражданам Израиля", - сказал он.Партия "Кахоль Лаван" заявила, что "поведение уходящего премьер-министра даже в последний период указывает на то, что его путь - не единство, а неприкосновенность"."Даже сегодня он не готов вступать в прямые переговоры, и сегодня он также не желает признать, что большинство граждан Израиля избрали правительство либерального единства без экстремистов. Именно поэтому партия "Кахоль Лаван" является самой крупной фракцией в Кнессете".Партия "Ликуд" ответила на это заявление: "Ганц снова поддался диктату Лапида и Либермана - и стал серийным отказчиком от создания правительства национального единства. Ганц отказался от набросков президента, отказался встречаться с премьер-министром Нетаниягу, отказался встретиться с переговорным коллективом, и теперь отказывается от компромисса премьер-министра"."Лапид-Либерман и Ганц ведут путь к правительству меньшинства, которое опирается на арабские партии и, если они этого не сделают, то приведут государство к новым выборам".Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил руководству "Кахоль Лаван" предложение о создании коалиционного соглашения по религиозным и государственным вопросам, которое также было принято партиями харедим.