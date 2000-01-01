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Иран готов сделать 4-й шаг в сокращении ядерных обязательств | Фото:17.10 17:39   MIGnews.com

Иран готов сделать 4-й шаг в сокращении ядерных обязательств

Руководитель аппарата президента Ирана Махмуд Ваези выразил сожаление по поводу продолжающегося отказа Европы от выполнения своих обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года и заявил, что Исламская Республика готова сделать 4-й шаг, чтобы сократить свои обязательства по соглашению.

Выступая в северной провинции Семнан, Ваези указал на бездействие Европы в отношении ее обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и сказал: "Если Европа не выполнит свои обязательства, Иран в свое время сделает 4- й шаг". Он также объявил о создании комитета по этому вопросу и сказал, что он будет контролировать третий шаг и его последствия.

Чиновник также сказал, что комитет также рассмотрит, как следует делать четвертый шаг в зависимости от обстоятельств. Ранее в этом месяце лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что Иран будет продолжать сокращать обязательства по СВПД до тех пор, пока не получит желаемых результатов.

"Сокращение ядерных обязательств, которое является обязанностью Организации по атомной энергии (Ирана), должно продолжаться с полной серьезностью и точным и всеобъемлющим образом, как было объявлено администрацией, до тех пор, пока она не достигнет соответствующего результата, и это будет безусловно, дадут результаты", - сказал он.


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