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Харедим готовы заседать с Яир Лапидом | Фото:17.10 16:25   MIGnews.com

Харедим готовы заседать с Яир Лапидом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с предложение о структуре коалиционного соглашения по религиозным и государственным вопросам к лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу, которое также было принято партиями харедим.

Предложение включает вопрос о призыве в соответствии с "Atias", то есть в форме, инициированной Министерством обороны, но цели будут определены решением правительства, а не законодательством. Сюда также входит положение об абсолютном статус-кво по вопросам религии и государства - то есть, замораживание нового религиозного законодательства.

Кроме того, предложение также включает в себя официальное соглашение сторон харедим заседать вместе с главой "Кахоль Лаван" Яир Лапидом. Согласно сообщению, предложение было представлено "Кахоль Лаван" с согласия фракций харедим.

Однако весьма сомнительно, что у нынешнего предложения есть реальный потенциал найти выход из политического тупика на переговорах по коалиции, особенно в свете того факта, что мандат Нетаниягу на формирование правительства истекает менее чем через неделю.


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