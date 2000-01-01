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Аелет Шакед про отказ подписывать соглашение с Нетаниягу | Фото:17.10 15:39   MIGnews.com

Аелет Шакед про отказ подписывать соглашение с Нетаниягу

Партия "Ха Ямин ха Хадаш" была единственной правой партией, не подписавшей в среду, 16 октября, новое соглашение о лояльности премьер-министру Биньямину Нетаниягу. На следующий день, председатель партии Аелет Шакед объяснила это решение тем, что они уже подписывали такой документ и этого достаточно.

"Хватит с этими подписаниями", - сказала Шакед в интервью радио Кан в четверг. "Супружеские пары не подтверждают свой брачный контракт каждый раз. Мы являемся частью правого блока, блока из 55 законодателей, которые работают вместе и ведут переговоры совместно. Нет необходимости подписывать новый документ каждые два дня".

Лидеры других правых религиозных партий днем ​​ранее подписали обязательство, выдвинутое Нетаниягу, не вступать в коалицию, поддерживаемую Объединенным арабским списком. Такой шаг связан с политическим тупиком в переговорах по формированию правительства и возможностью создания правительства меньшинства во главе с "Кахоль Лаван", Объединенным арабским списком и "НДИ". В среду также сообщалось, что глава "Кахоль Лаван" Бенни Ганц может обдумать присоединение к правительству, возглавляемому Нетаниягу.

Ультраортодоксальная "ШАС" и "Яадут а-Тора" вместе с партиями "Еврейский дом" и "Ихуд леуми" согласились подписать соглашение. Представитель премьер-министра заявил, что лидер "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннетт был единственным правым лидером, который не подписал документ, потому что он был в Соединенных Штатах.


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