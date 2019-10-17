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У Британии и ЕС наметился прорыв по поводу Brexit | Фото:17.10 14:50   MIGnews.com

У Британии и ЕС наметился прорыв по поводу Brexit

Делегации Евросоюза и Великобритании 17 октября достигла договоренности по поводу дополнительного протокола о Северной Ирландии и политической декларации для дальнейшего соглашения о Brexit.

Об этом рассказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в Twitter.

"Когда есть политическая воля, будет и договор – и у нас он есть. Это справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией свидетельствует о нашей приверженности поиску решений", – заявил Юнкер.

Он призвал лидеров стран ЕС одобрить соглашение на саммите в Брюсселе, что в последствии позволит завершить Brexit и приступить к обсуждению сотрудничества.

Что примечательно, за сутки до этого премьер-министр Великобритании похвастался успехом в переговорах с делегатами ЕС.




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