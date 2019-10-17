У Британии и ЕС наметился прорыв по поводу Brexit

Делегации Евросоюза и Великобритании 17 октября достигла договоренности по поводу дополнительного протокола о Северной Ирландии и политической декларации для дальнейшего соглашения о Brexit.
Об этом рассказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в Twitter.
"Когда есть политическая воля, будет и договор – и у нас он есть. Это справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией свидетельствует о нашей приверженности поиску решений", – заявил Юнкер.
Он призвал лидеров стран ЕС одобрить соглашение на саммите в Брюсселе, что в последствии позволит завершить Brexit и приступить к обсуждению сотрудничества.
Что примечательно, за сутки до этого премьер-министр Великобритании похвастался успехом в переговорах с делегатами ЕС.
🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9