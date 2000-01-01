Мама Иссахар про обмен на россиянина: нет на повестке дня

"Мы ждем протоколы судебных заседаний и будем подавать апелляцию. Но я ожидаю от моего правительства, от моей страны, что они сделают все, чтобы мою дочь освободили. Я рассержена на мое правительство, потому что они все это время знали о происходящем, но нам ничего не говорили. И мы не понимали, почему все время упираемся в стену", – призналась женщина.
По ее словам, российские власти не обращались к ней по поводу обмена Наамы на российского хакера Алексея Буркова, ожидающего в израильской тюрьме экстрадиции в США.
"Власти говорят, что работают над тем, чтобы вернуть Нааму домой. Но нам дали понять, что обмен Наамы на Алексея сейчас не стоит на повестке дня", – резюмировала Яффа.
Ранее она также рассказала, в каких условиях содержится Наама в российской тюрьме. Девушка размещена в маленькой камере с тремя женщинами. Тюремщики не разрешают передавать ей книги на иврите, а английская литература проходит тщательную цензуру.