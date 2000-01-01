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Мама Иссахар рассказала об условиях дочери в тюрьме РФ | Фото:17.10 10:16   MIGnews.com

Мама Иссахар рассказала об условиях дочери в тюрьме РФ

Приговоренная в России израильтянка Наама Иссахар содержится в маленькой тюремной камере с тремя женщинами.

Об этом в интервью изданию NEWSru.co.il рассказала ее мама Яффа Иссахар.

Женщина рассказала, что виделась с дочерью через пару дней после оглашения приговора. По словам Яффы, девушка была расстроена, но успокоилась, когда мама сказала, что это политические игры.

"Мама, я устала, у меня нет больше сил, сделайте так, чтобы меня поскорее освободили", – процитировала женщина слова Наамы, которая много плакала после суда.

Уточняется, что одна из сокамерниц Наамы также обвинена в торговле наркотиками, вторая – в мошенничестве.

"Камера небольшая, с двухъярусными кроватями. Наама спит внизу и говорит, что не может даже выпрямиться, когда сидит на кровати. Они готовят себе сами из того, что получают в передачах. Едят два раза в день. Наама встает раньше всех, читает "Теелим" и медитирует. На час в день их выводят на прогулку. Она очень тоскует по зелени, по деревьям. Даже когда ее везут в суд и из суда, она ничего не видит, кроме облаков за решетками. Она часто говорит, какие в России красивые облака", – добавила женщина.

По словам Яффа, в камере у них есть телевизор. Наама начала неплохо говорить по-русски, ведет дневник, много рисует и читает. Что примечательно, книги на иврите тюремщики передавать не разрешают, а на английским позволено только те, которые были изданы в СССР и России.


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