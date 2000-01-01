Мама Иссахар рассказала об условиях дочери в тюрьме РФ
Приговоренная в России израильтянка Наама Иссахар содержится в маленькой тюремной камере с тремя женщинами.
Об этом в интервью изданию NEWSru.co.il рассказала ее мама Яффа Иссахар.
Женщина рассказала, что виделась с дочерью через пару дней после оглашения приговора. По словам Яффы, девушка была расстроена, но успокоилась, когда мама сказала, что это политические игры.
"Мама, я устала, у меня нет больше сил, сделайте так, чтобы меня поскорее освободили", – процитировала женщина слова Наамы, которая много плакала после суда.
Уточняется, что одна из сокамерниц Наамы также обвинена в торговле наркотиками, вторая – в мошенничестве.
"Камера небольшая, с двухъярусными кроватями. Наама спит внизу и говорит, что не может даже выпрямиться, когда сидит на кровати. Они готовят себе сами из того, что получают в передачах. Едят два раза в день. Наама встает раньше всех, читает "Теелим" и медитирует. На час в день их выводят на прогулку. Она очень тоскует по зелени, по деревьям. Даже когда ее везут в суд и из суда, она ничего не видит, кроме облаков за решетками. Она часто говорит, какие в России красивые облака", – добавила женщина.
По словам Яффа, в камере у них есть телевизор. Наама начала неплохо говорить по-русски, ведет дневник, много рисует и читает. Что примечательно, книги на иврите тюремщики передавать не разрешают, а на английским позволено только те, которые были изданы в СССР и России.