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Джонсон сделал амбициозное заявление о Brexit | Фото:17.10 05:58   MIGnews.com

Джонсон сделал амбициозное заявление о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка об условиях Brexit с Евросоюзом уже почти достигнута.

Об этом он сказал на коротком заседании кабинета министров на Даунинг-стрит в среду, 16 октября, передает Politico.

Так, Джонсон подчеркнул, что все еще остаются нерешенные вопросы на пути к заключению соглашения о выходе из Евросоюза. Однако британский премьер подчеркнул, что у страны есть "отличный шанс получить хорошую сделку".

Известно, что к настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.


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