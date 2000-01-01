17.10 18:00 MIGnews.com
Трамп: очень плохо, если в Саудии знали о судьбе Хашогги
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "было бы плохо", если бы Саудовская Аравия знала о судьбе журналиста Джамала Хашогги.
Трамп рассказал, что выступает против поспешных выводов по делу об исчезновении Хашогги. По его мнению, к его исчезновению могут иметь отношение "бандиты-убийцы".
Также он подверг критике обвинения в адрес властей Саудовской Аравии по делу о пропавшем в Стамбуле журналисте
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Более того, президент США уверен, что происходящее – это пример презумпции виновности.
Как известно, во вторник, 16 октября, Трамп беседовал по телефону с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, а за день до этого, 15 октября, с его отцом, королем Саудовской Аравии Салманом.
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