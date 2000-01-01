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Трамп: очень плохо, если в Саудии знали о судьбе Хашогги 17.10 18:00   MIGnews.com

Трамп: очень плохо, если в Саудии знали о судьбе Хашогги


Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "было бы плохо", если бы Саудовская Аравия знала о судьбе журналиста Джамала Хашогги.

Трамп рассказал, что выступает против поспешных выводов по делу об исчезновении Хашогги. По его мнению, к его исчезновению могут иметь отношение "бандиты-убийцы".

Также он подверг критике обвинения в адрес властей Саудовской Аравии по делу о пропавшем в Стамбуле журналисте.

Более того, президент США уверен, что происходящее – это пример презумпции виновности.

Как известно, во вторник, 16 октября, Трамп беседовал по телефону с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, а за день до этого, 15 октября, с его отцом, королем Саудовской Аравии Салманом.


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