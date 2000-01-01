Айзенкот встретился с начальником Генштаба Саудии

Генерал-лейтенант Армии обороны Израиля Гади Айзенкот встретился со своими коллегами из нескольких арабских стран во время конференции в Вашингтоне.
Сообщается, что Айзенкот провел встречу с начальником штаба Саудовской Аравии генералом Фейядом бин Хамадом Аль-Рувайли в кулуарах конференции по ряду региональных вопросов, включая Иран.
Отметим, у Израиля нет официальных связей с Саудовской Аравией или Бахрейном, но отношения с Королевством суннитов и другими государствами Персидского залива в последние годы усилились. Это объясняется общей угрозой расширения Ирана во всем регионе, пишет JPost.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией находятся в худшем за последние годы - они обвиняют друг друга в подрыве региональной безопасности.