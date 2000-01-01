ХАМАС: никто не хочет новой войны в Газе

Во вторник, 17 октября, высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что, по его мнению, и террористическая группа в Газе, и Израиль стремятся избежать очередной войны, несмотря на воинственные заявления обеих сторон.
Чиновник сказал, что стороны работают над соглашением, позволяющим помогать Газе, направляя деньги и товары через Израиль и Египет.
По его словам, цель - продвижение различных проектов в Газе в обмен на постепенное сокращение насилия без каких-либо публичных заявлений, пишет TimesOfIsrael.
Комментарий прозвучал на ранее заявление министра обороны Авигдора Либермана. Он призвал своих коллег-министров одобрить широкомасштабную военную кампанию против ХАМАСа в Газе в свете продолжающихся беспорядков и насилия вдоль забора безопасности.