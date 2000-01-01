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Глава конверсионного органа подал в отставку в знак протеста 18.10 08:50   MIGnews.com

Глава управления гиюра подал в отставку в знак протеста

Глава управления гиюра Рабби Ицхак Перец ушел в отставку в среду в знак протеста против продолжающегося застоя работы кабинета премьер-министра по вопросам конверсионной деятельности.

Перец сказал, что процесс гиюра задерживается, поскольку простые бюрократические вопросы не могут быть решены и что он не может больше терпеть ситуацию, в которой заявители на гиюр подвергаются жестокому обращению со стороны государства.

В конце июля два главных раввина поменялись местами: главный раввин Давид Лау занял пост председателя Верховного раввинского суда у главного раввина Ицхака Йосефа, который занял пост Лау главы Совета Главного раввината. Председатель Верховного раввинского суда также обладает полномочиями в отношении этого органа, и его одобрение требуется для выполнения различных функций и процедур гиюра.

Перец сказал, что функционирование управления гиюра становится невозможным из-за неспособности передать власть от Йосефа Лау. Он отметил случай, когда кандидат на гиюр переехал в другую часть страны, но не смог продолжить свое обучение, поскольку для передачи его дела из Южного в Северный округ требуется подпись уполномоченного главного раввина.

“Случаи копятся, и я не хочу, чтобы люди страдали. Мы нарушаем запрет Торы не делать ничего плохого вновь обращенному", - сказал раввин.


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