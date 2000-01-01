18.10 06:02 MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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По сообщению 10-го канала израильского ТВ, специалисты считают, что при обстреле Беэр-Шевы была использована усовершенствованная ракета.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в результате атаки ВВС в районе Хан Юнис уничтожен террористический тоннель.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман опубликовал в facebook пост, в котором назвал члена Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ханин Зуаби террористкой.В израильской прессе появились новые подробности о сексуальных атаках, которые якобы совершил известный израильский журналист Дан Маргалит несколько десятилетий назад.По сообщениям очевидцев, дом, в который попала ракета в Беэр-Шеве, может рухнуть в любой момент.Как стало известно, в колледже Керчи было обнаружено еще одно взрывное устройство, об этом сообщает представитель Национального антитеррористического комитета России Андрей Пржездомский