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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 18.10 06:02   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

В Беэр-Шеве взорвалась усовершенствованная ракета
По сообщению 10-го канала израильского ТВ, специалисты считают, что при обстреле Беэр-Шевы была использована усовершенствованная ракета.

Уничтожен террористический тоннель, выходивший в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в результате атаки ВВС в районе Хан Юнис уничтожен террористический тоннель.

Оскорбленная Зуаби грозит Либерману трибуналом в Гааге
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман опубликовал в facebook пост, в котором назвал члена Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ханин Зуаби террористкой.

"Я не умру пока не расскажу о том, что натворил Маргалит"
В израильской прессе появились новые подробности о сексуальных атаках, которые якобы совершил известный израильский журналист Дан Маргалит несколько десятилетий назад.

Дом в который попала ракет "полностью уничтожен"
По сообщениям очевидцев, дом, в который попала ракета в Беэр-Шеве, может рухнуть в любой момент.

В керченском колледже найдена вторая бомба
Как стало известно, в колледже Керчи было обнаружено еще одно взрывное устройство, об этом сообщает представитель Национального антитеррористического комитета России Андрей Пржездомский


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