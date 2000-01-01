18.10 06:02 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
В Беэр-Шеве взорвалась усовершенствованная ракета
По сообщению 10-го канала израильского ТВ, специалисты считают, что при обстреле Беэр-Шевы была использована усовершенствованная ракета.
Уничтожен террористический тоннель, выходивший в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в результате атаки ВВС в районе Хан Юнис уничтожен террористический тоннель.
Оскорбленная Зуаби грозит Либерману трибуналом в Гааге
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман опубликовал в facebook пост, в котором назвал члена Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ханин Зуаби террористкой.
"Я не умру пока не расскажу о том, что натворил Маргалит"
В израильской прессе появились новые подробности о сексуальных атаках, которые якобы совершил известный израильский журналист Дан Маргалит несколько десятилетий назад.
Дом в который попала ракет "полностью уничтожен"
По сообщениям очевидцев, дом, в который попала ракета в Беэр-Шеве, может рухнуть в любой момент.
В керченском колледже найдена вторая бомба
Как стало известно, в колледже Керчи было обнаружено еще одно взрывное устройство, об этом сообщает представитель Национального антитеррористического комитета России Андрей Пржездомский
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