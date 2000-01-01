17.10 21:00 MIGnews.com

Ривлин Младенову: Израиль не оставит насилие без ответа

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Президент Реувен Ривлин встретился в среду, 17 октября, со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым. Они обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и дипломатии, особенно нынешнюю эскалацию на юге Израиля.“Вчера вечером из Газы по нам были выпущены ракеты”, - сказал президент. “Только быстрая реакция матери спасла жизни ее детей. Все мужчины, женщины и дети ночевали в приютах. Израиль не будет стоять в стороне, пока наш народ подвергается нападениям, и мир должен это знать.”“Мы обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этой конфронтации, и я хочу заверить вас в том, что в течение последних трех месяцев мы очень активно работали со всеми сторонами – с правительством Израиля, с Палестинской администрацией, с региональными игроками, особенно с Египтом и международным сообществом – для достижения трех целей”, - сказал Ривлин."Боюсь, что больше нет времени на слова. Настало время действовать. И мы должны увидеть очень четкие действия со всех сторон, которые приведут ситуацию к деэскалации. Иначе последствия будут ужасны для всех. Я с нетерпением ожидаю обсуждения с вами того, что можно сделать для деэскалации этой обстановки и для конструктивного продвижения вперед. Еще раз спасибо”, - повторил он.Младенов ответил: “Большое спасибо, за эту важную встречу. Я с нетерпением жду возможности проинформировать вас о наших усилиях”.