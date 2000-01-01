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18.10 01:05   MIGnews.com

Стартовало общественное обсуждение Nord Stream 2

Энергетическое агентство Дании опубликовало отчет о влиянии строительства газопровода Северный поток - 2, начав публичные слушания по альтернативному маршруту продолжения газопровода.

Сообщается, что отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для датского участка газопровода Nord Stream 2 AG был предоставлен для всеобщего ознакомления координирующим органом, Датским энергетическим агентством.

World Pipelines пишет, что слушания по влиянию газопровода на окружающую среду продлятся до 12 декабря, после чего будет вынесено решение о разрешении на строительство.


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