Стартовало общественное обсуждение Nord Stream 2

Энергетическое агентство Дании опубликовало отчет о влиянии строительства газопровода Северный поток - 2, начав публичные слушания по альтернативному маршруту продолжения газопровода.
Сообщается, что отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для датского участка газопровода Nord Stream 2 AG был предоставлен для всеобщего ознакомления координирующим органом, Датским энергетическим агентством.
World Pipelines пишет, что слушания по влиянию газопровода на окружающую среду продлятся до 12 декабря, после чего будет вынесено решение о разрешении на строительство.