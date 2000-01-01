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Оскорбленная Зуаби грозит Либерману трибуналом в Гааге 17.10 15:05   MIGnews.com

Оскорбленная Зуаби грозит Либерману трибуналом в Гааге

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман опубликовал в facebook пост, в котором назвал члена Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ханин Зуаби террористкой.

Министр написал: “Террористка Ханин Зуаби находится в Кнессете и продвигает террор против солдат ЦАХАЛа и граждан Израиля  только благодаря тому, что члены Кнессета из Сионистского Лагеря, Еш Атид и религиозных партий отказываются поддержать законопроекта Одеда Форера, который позволит исключить ее из Кнессета”.

Комитет по этике Кнессета осудил высказывания Либермана, назвав их “недопустимыми в отношении коллег и лиц, занимающих выборные должности”.

Член Кнессета Зуаби заявила: “Комитет Кнессета по этике осудил Либермана, и расисты. поддерживающие апартеид и трансфер заслуживают осуждения. Но деяния Либермана приведут его не комитет Кнессета по этике, но в трибунал по военным преступлениям в Гааге”.


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