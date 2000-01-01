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Фото из архива 17.10 14:13   MIGnews.com

США введут санкции против российских военных в Сирии

Согласно разработанному администрацией американского президента новому плану по восстановлению Сирии, на Россию и Иран будет оказываться максимальное давление, чтоб вынудить их вывести войска и вооружение из Сирии.

Как сообщает DW, в этот план входит также создание политического перехода, в котором Вашингтон сможет "уничтожать оставшиеся очаги боевиков "Исламского государства" и при этом не вынуждать президента Сирии Башара Асада покидать свою должность.

Помимо давления на Россию и Иран, Штаты также заморозят все свои финансовые программы, облегчающие деятельность иностранных военных в Сирии.


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