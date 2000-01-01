США введут санкции против российских военных в Сирии
Согласно разработанному администрацией американского президента новому плану по восстановлению Сирии, на Россию и Иран будет оказываться максимальное давление, чтоб вынудить их вывести войска и вооружение из Сирии.
Как сообщает DW, в этот план входит также создание политического перехода, в котором Вашингтон сможет "уничтожать оставшиеся очаги боевиков "Исламского государства" и при этом не вынуждать президента Сирии Башара Асада покидать свою должность.
Помимо давления на Россию и Иран, Штаты также заморозят все свои финансовые программы, облегчающие деятельность иностранных военных в Сирии.