"Я не умру пока не расскажу о том, что натворил Маргалит"

Одна из женщин, обвиняющая Маргалита в том, что тот “чуть не изнасиловал ее” 30 лет назад - бывшая журналистка газеты Гаарец Хана Ким.
60-летняя Ким и еще одна обвинительница Маргалита прошли , по требованию Гаарец, проверку на детекторе лжи. По результатам теста они “говорят правду”.
Ким опубликовала большой пост в facebook три недели назад с описанием попытки изнасилования “очень влиятельным журналистом” много лет назад без упоминания имени Маргалита.
Ким также обвиняет бывшего министра Хаима Рамона в том, что тот “поцеловал ее против воли” - также много лет назад. Ким, однако, “точно не помнит” когда и где ее насильно целовал Рамон.
Ким заявила в радиоинтервью, что молчала много лет и считала себя трусом, но в один день сказала себе: Я не умру до того, как расскажу всю правду о Маргалите и Рамоне. Я очень сожалею о том, что не пожаловалась на эти два случая в то время, когда они произошли”.
Хаим Рамон ответил на обвинения Ким: “То, что опубликовано в газете - у меня нет никакой возможности возразить этому. Завтра придет человек и пожалуется на то, что случилось 40 или 50 лет назад. Кампания, в которой решила принять участие госпожа Ким, даже ценой клеветы - часть более широкого наступления экстремистских феминисток. У меня нет ни малейшего намерения сдаваться - как раз напротив, я буду бороться не только за себя, но и за всех тех, кто был очернен без того, чтобы им была предоставлена возможность защититься”.