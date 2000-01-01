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30 лет назад Дан Маргалит чуть не изнасиловал 5 журналисток 17.10 12:17   MIGnews.com

30 лет назад Дан Маргалит чуть не изнасиловал 5 журналисток

Газета Гаарец опубликовала большой материал, в котором ветеран израильской журналистики, Дан Маргалит, обвиняется в серии сексуальных атак.

Одна журналистка утверждает, что в 80-х годах Маргалит “почти изнасиловал” ее в Кнессете. Он зажал ее в комнате для прессы, достал пенис из штанов и прижал к стене, несмотря на протесты. По версии женщины, в этот момент в комнату зашел Амнон Данкнер, и это предотвратило изнасилование.

Журналистка Б.Б работавшая в газете Гаарец утверждает, что Маргалит в 1993 году атаковал ее в офисе газеты. Он схватил ее, повалил на стол и начал целовать. Журналистка закричала: “У меня есть друг!” вырвалась и покинула комнату.

Еще одна журналистка, Г., сообщает, что в 90-х Маргалит привел ее к себе домой. разделся , и “попытался осуществить половой акт без всякого намека на желание с моей стороны”.

Д., журналистка крупного агентства новостей, рассказывает. что в 90-х обсуждала совместный проект с Маргалитом в тель-авивском кафе: “Он всю встречу не давал мне слова сказать. Он только пялился на меня и говорил: Вау, что я могу с тобой сделать! Я была для него не более, чем сексуальным объектом”.

Маргалит заявил Гаарец: “Нет никаких жалоб на меня о том, что произошло более 30 лет назад, и не намерен посвятить остаток моей жизни подобным спорам в атмосфере, где у меня нет никаких шансов на успех”.


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